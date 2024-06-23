Хорватия - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

После двух туров Евро-2024 Италия имеет три очка, ведь в одном из матчей проиграла Испании. Поэтому вопрос о выходе в плей-офф еще не закрыт. Тем более, впереди опасный соперник – Хорватия.

EURO Grp. B # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Испания 2 2 0 0 4-0 6 2 Италия 2 1 0 1 2-2 3 3 Албания 2 0 1 1 3-4 1 4 Хорватия 2 0 1 1 2-5 1

Хорватия хоть и не блещет на этом чемпионате Европы, но способна попортить нервы любому сопернику. "Клетчатым" крайне необходимо не просто брать очки в поединке с Италией, а побеждать. Это задача очень сложная, но не невыполнимая.

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Матч третьего тура Евро-2024 в группе В состоится в понедельник, 24-го июня 2024-го года, в 22:00. Смотреть матч можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 1. Также игра будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Хорватія - Італія Смотреть трансляцию

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