Албания - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Для Албании это не первый чемпионат Европы. Но шанс впервые выйти в плей-офф. Да, для этого нужно побеждать Испанию, но чем черт не шутит? На этом Евро мы уже видели несколько сенсаций. Возможно, будет еще одна?

EURO Grp. B # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Испания 2 2 0 0 4-0 6 2 Италия 2 1 0 1 2-2 3 3 Албания 2 0 1 1 3-4 1 4 Хорватия 2 0 1 1 2-5 1

Тем более Испания уже и не очень мотивирована. Эта сборная уже не просто обеспечила себе плей-офф, а обеспечила его себе с первого места. Можно и передохнуть.

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Матч третьего тура Евро-2024 в группе В Албания - Испания состоится в понедельник, 24-го июня 2024-го года, в 22:00. Смотреть матч можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 2. Также игра будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.

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