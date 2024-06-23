ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Албания - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Албания - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
Для Албании это не первый чемпионат Европы. Но шанс впервые выйти в плей-офф. Да, для этого нужно побеждать Испанию, но чем черт не шутит? На этом Евро мы уже видели несколько сенсаций. Возможно, будет еще одна?
EURO Grp. B
Тем более Испания уже и не очень мотивирована. Эта сборная уже не просто обеспечила себе плей-офф, а обеспечила его себе с первого места. Можно и передохнуть.
- Все самые яркие моменты матча Словакия - Украина в режиме Live доступны на UA-Football
Матч третьего тура Евро-2024 в группе В Албания - Испания состоится в понедельник, 24-го июня 2024-го года, в 22:00. Смотреть матч можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 2. Также игра будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Коммерческий директор Днепра-1 отказался комментировать слухи о вероятном исчезновении клуба
- Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
- Личный финал. Шотландия – Венгрия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 23.06.2024
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО