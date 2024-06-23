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Постекоглу - о выступлениях Англии: Для начала я хотел бы видеть игроков, которые играют на своих естественных позициях
У тренера такое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу попытался найти причины неуверенной игры Англии на Евро-2024. После 2-х туров команда имеет 4 очка и 2 забитых гола.
"Для начала я хотел бы видеть игроков, которые играют на своих естественных позициях. Я думаю, что это ваша отправная точка. И я думаю, что если вы можете поставить полузащитников на позиции полузащитников, вингеров на позиции вингеров, и если вы хотите играть именно так, я думаю, что это поможет вам достичь определенной стабильности.
Команде нужен определенный импульс, чтобы игроки играли немного свободнее и немного увереннее. Потому что я думаю, если вы не получите этого в какой-то момент турнира, то успех убежит от вас", - сказал тренер.
В 3-м туре Англия будет играть против Словении. Матч запланирован на 25-е июня. До этого команда Саутгейта победила Сербию (1:0) и расписала мировую с Данией (1:1).
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