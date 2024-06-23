Постекоглу - о выступлениях Англии: Для начала я хотел бы видеть игроков, которые играют на своих естественных позициях

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу попытался найти причины неуверенной игры Англии на Евро-2024. После 2-х туров команда имеет 4 очка и 2 забитых гола.

"Для начала я хотел бы видеть игроков, которые играют на своих естественных позициях. Я думаю, что это ваша отправная точка. И я думаю, что если вы можете поставить полузащитников на позиции полузащитников, вингеров на позиции вингеров, и если вы хотите играть именно так, я думаю, что это поможет вам достичь определенной стабильности.

Команде нужен определенный импульс, чтобы игроки играли немного свободнее и немного увереннее. Потому что я думаю, если вы не получите этого в какой-то момент турнира, то успех убежит от вас", - сказал тренер.