УЕФА планирует потратить 66% дохода на Евро-2024 на развитие футбола на континенте – это почти миллиард евро

УЕФА рассматриваетварианты положительного влияния Евро-2024 на развитие футбола на поле и вне его. Как сообщает пресс-служба организации, с 2004 года этот турнир стал также и важным источником финансирования для развития спорта на всем континенте.

Благодаря программе развития УЕФА HatTrick около двух третей дохода, полученного от турнира, реинвестируется в 55 национальных ассоциаций Европы, финансируя проекты строительства полей и стадионов, подготовки тренеров, арбитров и администраторов, а также разработки стратегий образования и развития для обеспечения игры. привлекательности.

С Евро-2024 удастся выделить на эту программу 935 миллионов евро, которые будут разделены на следующие четыре года. Это на 21% больше, чем после предыдущего континентального первенства, которое состоялось в 2021 году.

Основной целью УЕФА HatTrick есть строительство стадионов и модернизация текущих арен. Кроме этого, рассматривается поддержка развития женского футбола, а также различных социальных проектов.