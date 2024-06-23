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Только 2 голкипера не пропускали голы после первых туров Евро
Они из топ-сборных
Getty Images / Global Images Ukraine
После 2-х туров группового этапа Евро только 2 голкипера сумели не пропустить. Ими стали представитель Франции Майк Меньян и представитель Испании Унай Симон.
Они провели по 2 стартовых матча на Евро-2024. Франция победила Австрию (1:0) и сыграла вничью с Нидерландами (0:0). Испания одолела Хорватию (3:0) и Италию (1:0).
В 3-м туре французы встретятся с Польшей (25-го июня), а испанцы будут противостоять Албании (24-го июня).
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