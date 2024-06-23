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Албанский футболист получил два матча дисквалификации за мат о Сербии и Македонии
Неудачно для себя поддержал фанатов
Фото: Збірна Албанії
Нападающий сборной Албании Мирлинд Доку получил два матча дисквалификации. Об этом сообщила албанская футбольная федерация.
Даку был наказан за свою затею после второго матча группового этапа Евро-2024 против Хорватии. Он кричал вместе с болельщиками в мегафон "qifsha Makedonen and qifsha Shkije". В контекстном переводе эта фраза означает "н***й Македонию и н***й Сербию".
Мирлинд пропустит матч третьего тура против Испании 24 июня. Также, если Албания квалифицируется в 1/8 финала, Даку не сыграет и там.
Отметим, что представитель российского "Рубина" Даку провел шесть минут в двух матчах Евро-2024 и получил желтую карточку.
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