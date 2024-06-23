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Шотландия – Венгрия: стартовые составы на матч
Обоим нужна только победа
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграют Шотландия и Венгрия. Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.
- Шотландия: Ханн – Ралстон, Хендри, Хенли, Маккен, Робертсон – Макгинн, Гилмор, Макгрегор, Мактоминей – Адамс.
- Запасные шотландцев: З. Кларк, Келли, Армстронг, Джек, Конвей, Кристи, Купер, Маккрори, Маклин, Морган, Тейлор, Форрест, Шенкленд.
- Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Дардай – Болла, Стайлс, Шафер, Керкез – Шаллай, Собослай – Варга.
- Запасные венгров: Дибус, Саппанош, Адам, Балог, Газдаг, Кота, Кляйнхайслер, Ланг, А. Надь, Ж. Надь, Него, Салай, Фиола, Хорват, Чобот.
Матч пройдет на стадионе в Штутгарте. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.
UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этого противостояния.
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