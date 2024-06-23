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Швейцария и Германия объявили стартовые составы на матч 3-го тура Евро
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Getty Images/Global Images Ukraine
В 3-м туре группового этапа Евро встретятся Швейцария и Германия. Эта игра определит победителя группы A. Сейчас немцы имеют 6 очков, а швейцарцы - 4.
Команды объявили стартовые составы:
Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Гаверц, Кроос, Мусиала, Вирц, Миттельштадт, Гюндоган, Андрих.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригес, Ндойе, Эбишер, Шар, Ридер.
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. В параллельном матче за 3-е место в группе будут бороться Венгрия и Шотландия.
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