Швейцария и Германия объявили стартовые составы на матч 3-го тура Евро

В 3-м туре группового этапа Евро встретятся Швейцария и Германия. Эта игра определит победителя группы A. Сейчас немцы имеют 6 очков, а швейцарцы - 4.

Команды объявили стартовые составы:

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Гаверц, Кроос, Мусиала, Вирц, Миттельштадт, Гюндоган, Андрих.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригес, Ндойе, Эбишер, Шар, Ридер.

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Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. В параллельном матче за 3-е место в группе будут бороться Венгрия и Шотландия.