Евро-2024. Швейцария - Германия 1:1. Бундестим вырывает первую строчку в группе A

Вопреки всем прогнозам насчёт возможных изменений в стартовом составе у Германии, на поле Нагельсман выпустил ту же 11-ку игроков, что и в предыдущих двух встречах. О никакой недооценке соперника речь явно не шла.

Явное доминирование по владению принесло плоды немцам на 16-й минуте. Андрих нанёс неприятный удар с дальней дистанции - в последний момент мяч подскочил перед вратарём, и в итоге залетел в ворота. Правда, праздновали "Бундестим" недолго. За мгновение до этого Мусиала скосил соперника, пытаясь замкнуть прострел с левого фланга.

А вот швейцарцы свой гол уже забили по правилам. Хотя и там эпизод был на грани офсайда. Фройлер получил мяч в штрафной площади, выполнил прострел, и Ндойе в касание перевёл его ворота, опередив и Та, и Нойера.





Уже буквально в следующей атаке Ндойе мог ещё больше шокировать немцев, оформив дубль. После удара форварда "Болоньи" мяч прокатился чуть дальше штанги.

На 38-й минуте жёлтую карточку оформил вышеупомянутый Джонатан Та. Таким образом, следующую игру команды в плей-офф Евро он пропустит из-за перебора горчичников. Явно не лучший тайм для центрбека "Байера".

До конца первой половины поединка Германия всё-таки захватила инициативу, но благодаря организованным действиям швейцарцев в обороне, ничего опасного кроме удара Рюдигера головой у хозяев турнира создать не получилось.



После возвращения с перерыва немцы ещё больше нарастили темп. Вирц ювелирным пасом вывел Мусиалу на ударную позицию, удар Джамала отбил Соммер, а на добивании Гюндоган пробил совсем неточно. Через несколько минут голкипер Швейцарии уже провожал мяч взглядом, но пушечный выстрел Крооса пришёлся мимо.

Опасно после навеса головой также пробил Хаверц - выше ворот.

По-настоящему стопроцентный момент "Бундестим" соорудила на 70-й минуте. Киммих получил мяч в глубине штрафной площади соперника, но слишком долго готовился к удару, и его заблокировал Аканджи. Момент с падением Шлоттербека при попытке добивания арбитр трактовал в пользу Швейцарии - пенальти назначен не был.

Жёлтую карточку на 81-й минуте получил Видмер - в следующей игре швейцарцев хавбек участия не примет.



Вскоре в ворота Германии влетел ещё один мяч. Варгас вышел один на один с Нойером, отправил мяч в сетку, но гол отменили из-за офсайда.

В следующем опасном эпизоде опытный голкипер немцев спас свою команду после опасного удара Джаки.

Но всё же первая строчка в группе осталась за хозяевами. Гол организовали вышедшие с замены футболисты. Раум выполнил подачу с левого фланга, и её идеально замкнул Фюллькруг.





В плей-офф Евро Германия сыграет с командой, которая выйдет со второго места в группе C, Швейцария - со вторым местом из группы B.





Чемпионат Европы. Группа A. 3-й тур

23 июня. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Арбитр: Даниэлле Орсато (Италия)

Швейцария - Германия 1:1

Голы: Ндойе 28, Фюллькруг 90+2

Швейцария: Соммер - Шер, Аканджи, Родригес - Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер - Ндойе (Амдуни 65), Ридер (Варгас 65) - Эмболо (Дуа 65)



Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та (Шлоттербек 61), Миттельштадт (Раум 61)- Андрих (Байер 67), Кроос - Мусиала (Фюллькруг 76), Гюндоган, Вирц (Сане 76) - Хаверц

Предупреждения: Ндойе 25, Джака 67, Видмер 81 - Та 38