Швейцария забивает Германии через 11 минут после отмененного гола Бундестим. Видео

Сборная Швейцарии забила первый гол вечера на Евро-2024. Параллельно происходят два матча: Швейцария и Германия ведут борьбу за первое место, а Шотландия и Венгрия пытаются пробиться в плей-офф с третьей позиции.

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На 28-й минуте форвард сборной Швейцарии Дан Ндое быстро сориентировался в штрафной, отозвался на блестящий пас Ремо Фройлера и в одно касание пробил в левую девятку.

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