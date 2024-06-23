Венгр Варга потерял сознание после эпизода в матче с Шотландией. Игрока вывозили с поля медики, полностью прикрывая его от болельщиков

На 70-й минуте матча Шотландия - Венгрия игрок номинальных гостей Барнабаш Варга получил повреждение во время стандарта. Эпизод случился у ворот шотландцев. После падения на газон венгр, скорее всего, потерял сознание. На поле сразу выбежали стюарды и медики, которые прикрыли игрока занавесами.

После минут оказания помощи, футболиста вывезли на специальных носилках. При этом Варгу видно не было - его снова прикрыли.

Вместо него на замену вышел Мартин Адам. По состоянию на сейчас счет в матче Шотландия - Венгрия 0:0.