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Венгр Варга потерял сознание после эпизода в матче с Шотландией. Игрока вывозили с поля медики, полностью прикрывая его от болельщиков
Страшный случай на турнире
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
На 70-й минуте матча Шотландия - Венгрия игрок номинальных гостей Барнабаш Варга получил повреждение во время стандарта. Эпизод случился у ворот шотландцев. После падения на газон венгр, скорее всего, потерял сознание. На поле сразу выбежали стюарды и медики, которые прикрыли игрока занавесами.
После минут оказания помощи, футболиста вывезли на специальных носилках. При этом Варгу видно не было - его снова прикрыли.
Вместо него на замену вышел Мартин Адам. По состоянию на сейчас счет в матче Шотландия - Венгрия 0:0.
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