Нойер – рекордсмен Евро по количеству матчей среди вратарей

Поединок против Швейцарии стал для кипера "Баварии" 18-м на континентальном первенстве. Несколько дней назад Нойер догнал Джанлуиджи Буффона, а сегодня побил рекорд.

В топ-4 также входят Руй Патрисиу и Эдвин ван дер Сар. Они сыграли по 16 встреч в командах Португалии и Нидерландов на ЧЕ. Пятерку замыкает Уго Льорис. Он выходил на поле в 15 матчах Евро в составе Франции.

Нойер выступает в национальном коллективе с 2010 года. Он проводит 116-й поединок в футболке Бундестим.