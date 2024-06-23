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Нойер – рекордсмен Евро по количеству матчей среди вратарей
Мануэль вписал свое имя в историю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок против Швейцарии стал для кипера "Баварии" 18-м на континентальном первенстве. Несколько дней назад Нойер догнал Джанлуиджи Буффона, а сегодня побил рекорд.
В топ-4 также входят Руй Патрисиу и Эдвин ван дер Сар. Они сыграли по 16 встреч в командах Португалии и Нидерландов на ЧЕ. Пятерку замыкает Уго Льорис. Он выходил на поле в 15 матчах Евро в составе Франции.
Нойер выступает в национальном коллективе с 2010 года. Он проводит 116-й поединок в футболке Бундестим.
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