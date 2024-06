Евро-2024. Шотландия – Венгрия 0:1. Победный гол на 90+10 минуте становится шагом к плей-офф

Чемпионат Европы-2024

Группа A, третий тур

"Штуттгарт Арена"

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Поединок, основным моментом которого стал нефутбольный эпизод. Именно он во втором тайме сменил эмоциональное течение матча. До этого команды играли не очень интересно.

Особенно это касается шотландцев. До перерыва они владели мячом чуть ли не вдвое больше соперника. Но результата от этого не было ни одного. Первый удар они нанесли только на старте второго тайма – тогда Адамс попал по воробьям. Прекрасный выстрел, однако для регби.

Игра венгров была привлекательнее, хотя и они не так часто взаимодействовали с мячом. Но момент к концу тайма создали: после навеса Собослаи со стандарта Орбан пробил головой и попал в перекладину. В теории могли зафиксировать офсайд, однако момент был заигран.

На 69-й минуте еще один стандарт стал причиной очень неприятной ситуации. После столкновения с локтем голкипера полетел на поле нападающий венгров Варга, а затем еще и ударился о газон. Движения его тела были очень странными и неестественными. На поле появились медики, затем стюарды закрыли место инцидента и футболиста простынями. Флешбэк с момента Эриксена на прошлом Евро.

Sending thoughts and prayers to Hungary's Barnabas Varga after a hard hit left him unconscious.



Hoping for a swift recovery for him. ???? pic.twitter.com/XsGgRe0YG0