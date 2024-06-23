Евро-2024. Шотландия – Венгрия 0:1. Победный гол на 90+10 минуте становится шагом к плей-офф

Чемпионат Европы-2024

Группа A, третий тур

"Штуттгарт Арена"

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Поединок, основным моментом которого стал нефутбольный эпизод. Именно он во втором тайме сменил эмоциональное течение матча. До этого команды играли не очень интересно.

Особенно это касается шотландцев. До перерыва они владели мячом чуть ли не вдвое больше соперника. Но результата от этого не было ни одного. Первый удар они нанесли только на старте второго тайма – тогда Адамс попал по воробьям. Прекрасный выстрел, однако для регби.

Игра венгров была привлекательнее, хотя и они не так часто взаимодействовали с мячом. Но момент к концу тайма создали: после навеса Собослаи со стандарта Орбан пробил головой и попал в перекладину. В теории могли зафиксировать офсайд, однако момент был заигран.

На 69-й минуте еще один стандарт стал причиной очень неприятной ситуации. После столкновения с локтем голкипера полетел на поле нападающий венгров Варга, а затем еще и ударился о газон. Движения его тела были очень странными и неестественными. На поле появились медики, затем стюарды закрыли место инцидента и футболиста простынями. Флешбэк с момента Эриксена на прошлом Евро.

Sending thoughts and prayers to Hungary's Barnabas Varga after a hard hit left him unconscious.



Hoping for a swift recovery for him. ???? pic.twitter.com/XsGgRe0YG0 — CentreGoals. (@centregoals) June 23, 2024

Затем его вывезли с поля. Четкой информации о его состоянии нет. Однако венгерские СМИ сообщают, что он уже в сознании, а на шею наложили специальную шину. Но все же ждем официальной информации.

После этого градус срос очень сильно. Венгры и шотландцы стали играть на контратаках. На 78-й минуте "тартановые" вполне могли претендовать на пенальти. Армстронг упал в чужой штрафной после четкого контакта в борьбе с Орбаном. Но, возможно, арбитр не указал на точку из-за того, что шотландец сам искал этот фол и соперник просто напоролся на него.

В компенсированное время значительно прибавили венгры. В том числе на третьей минуте Чобот вышел один на один с голкипером и попал в штангу. Впоследствии шотландцы побежали в наступление, но…

Пропустили контратаку. Ту, которая стала голевой для номинальных гостей. Чобот все-таки стал джокером и замкнул прострел Шаллая (который сегодня прекрасно играл) на 90+10 минуте.

В итоге "мадьяры" заняли третье место. Конечно, сборной Украины, если она будет все-таки бороться за выход в плей-офф с третьей строчки, лучше была сегодня ничья. Однако у венгров на этот момент плохая разница забитых-пропущенных (-3). То есть даже без Украины шансы не слишком велики, но все же есть.

Шотландцы закономерно проиграли. Жаль только болельщиков. Однако ребята в килтах не расстраиваются. Они все равно останутся в Германии и продолжат посещать все возможные матчи и громко гулять в пабах. Колорит у "тартановых" не заберешь.

Шотландия – Венгрия 0:1

Гол: Чобот 90+10

Шотландия: Ханн – Ралстон (Маклин 83), Хендри, Хенли, Маккена, Робертсон (Морган 89) – Макгинн (Армстронг 76), Гилмор (Кристи 83), Макгрегор, Мактоминей – Адамс (Шенкленд 76)

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Дардай (Салай 74) – Болла (Чобот 86), Стайлс (А. Надь 61), Шафер, Керкез (Ж. Надь 86) – Шаллай, Собослай – Варга (Адам 74)

Предупреждения: Мактоминей 50 – Стайлс 18, Орбан 26, Шафер 44, Кляйнгайслер 75, Чобот 90+12