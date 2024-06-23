Германия избегает поражения в компенсированное время. ВИДЕО

Встреча во Франкфурте завершилась драмой для "крестоносцев". Подопечные Якина упустили победу на последних минутах.

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В дополнительное время Давид Раум выполнил искусную прострельную передачу в штрафную, где Никлас Фюллькруг головой направил мяч в левую девятку. Отметим, что оба футболиста появились на поле во втором тайме.

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