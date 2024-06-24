Германия - первая, Шотландия - вылетает. Турнирная таблица группы А после завершения группового этапа

В группе А на Евро-2024 завершились матчи 3-го тура. Германия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а Венгрия вырвала победу над Шотландией (1:0).

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После сыгранных всех матчей группы А, Германия проходит в плей-офф турнира с 1-го места. Швейцария идет дальше со второго места. Венгрия занимает 3-ю строчку и будет надеяться на проход через рейтинг третьих мест. Шотландцы финишировали последними - волы вылетают.