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Венгрия забила победный гол на 90+10 минуте. Он выводит их на 3-е место в таблице
Сумасшествие
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 3-го тура группового этапа Евро между Шотландией и Венгрией решалась судьба 3-й строчки в таблице А. На последних секундах игры, при нулевом счете, гол забил нападающий Венгрии Кевин Чобот. Произошло это на 90+10 минуте. Добавим, что арбитр компенсировал как раз 10 минут.
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При ничьей 0:0 дальше шанс на плей-офф должна была получить Шотландия. Однако победа венгров выводит их на 3-е место в таблице и опускает шотландцев на последнюю строчку.
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