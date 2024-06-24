Гранит Джака – игрок матча: оценки футболистов поединка Швейцария – Германия

Капитан "крестоносцев" получил 6,9 и 6,6 баллов от статистических порталов SofaScore и WhoScored соответственно. Интересно, что многие футболисты обеих команд получили более высокие оценки, но официальный партнер ЧЕ Vivo решил иначе, когда выбирал лучшего игрока встречи.

По мнению аналитиков SofaScore, в Швейцарии действия сразу трех представителей команды оценили на 7,2 пункта, а у немцев Тони Кроос вне конкуренции (8,2).

В WhoScored только Фабиан Шер пересек отметку в 7 очков среди "крестоносцев" (7,2), а у хозяев соревнования выделили автора ассиста Давида Раума (7,6).