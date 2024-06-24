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Гранит Джака – игрок матча: оценки футболистов поединка Швейцария – Германия
Представитель Байера снова забрал индивидуальную награду Player of the match
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "крестоносцев" получил 6,9 и 6,6 баллов от статистических порталов SofaScore и WhoScored соответственно. Интересно, что многие футболисты обеих команд получили более высокие оценки, но официальный партнер ЧЕ Vivo решил иначе, когда выбирал лучшего игрока встречи.
По мнению аналитиков SofaScore, в Швейцарии действия сразу трех представителей команды оценили на 7,2 пункта, а у немцев Тони Кроос вне конкуренции (8,2).
В WhoScored только Фабиан Шер пересек отметку в 7 очков среди "крестоносцев" (7,2), а у хозяев соревнования выделили автора ассиста Давида Раума (7,6).
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