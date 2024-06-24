ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третья подряд ничья в очных официальных встречах. Швейцария – Германия 1:1. Видео голов и обзор матча
Бундестим удержали лидерство в квартете
Getty Images/Global Images Ukraine
Соперники завершили выступления в группе А ничьей. Уже на 17-й минуте фаворит вышел вперед, но взятие ворот отменили из-за нарушения правил.
Подопечные Нагельсманна нанесли 18 ударов, но десять пролетели мимо ворот, еще пять были заблокированы. Также хозяева соревнований существенно преобладали во владении мячом (62%, пасы 658-339).
Во втором тайме немцы использовали 5 замен, включая Раума и Фюллькруга. Именно они организовали результативную атаку на последних минутах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет А. Швейцария – Германия
Франкфурт. Дойче Банк Парк
Голы: Ндое, 28 – Фюллькруг, 90+2
Популярное сейчас
- Динамо провело первую тренировку после отпуска: Шовковский привлек 28 футболистов
- Коммерческий директор Днепра-1 отказался комментировать слухи о вероятном исчезновении клуба
- Продолжают проявлять интерес. Перес установил ценник за Лунина
- Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО