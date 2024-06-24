Третья подряд ничья в очных официальных встречах. Швейцария – Германия 1:1. Видео голов и обзор матча

Соперники завершили выступления в группе А ничьей. Уже на 17-й минуте фаворит вышел вперед, но взятие ворот отменили из-за нарушения правил.

Подопечные Нагельсманна нанесли 18 ударов, но десять пролетели мимо ворот, еще пять были заблокированы. Также хозяева соревнований существенно преобладали во владении мячом (62%, пасы 658-339).

Во втором тайме немцы использовали 5 замен, включая Раума и Фюллькруга. Именно они организовали результативную атаку на последних минутах.

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Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет А. Швейцария – Германия

Франкфурт. Дойче Банк Парк

Швейцария – Германия 1:1

Голы: Ндое, 28 – Фюллькруг, 90+2