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Выстраданная победа, оставляющая надежду. Шотландия – Венгрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Подопечные Росси все же дожали соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Команды завершили выступления в квартете А. "Тартановая армия" пропустила в конце встречи. Отличился Кевин Чобот, который только на 86-й минуте появился на поле.
"Волшебные мадьяры" нанесли 14 ударов, но в половине случаев мяч пролетел мимо ворот. Коллектив Кларка только однажды попал в створ.
Шотландия в начале игры владела мячом 75%. До финального свистка этот показатель снизился до 60%, но на результат это никак не повлияло.
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Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет А. Шотландия – Венгрия
Штутгарт. MHPArena
Голы: Чобот, 90+10
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