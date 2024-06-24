Роланд Шаллаи – игрок матча: оценки футболистов после игры Шотландия – Венгрия

Мнение аналитиков статистических порталов SofaScore и WhoScored совпало с точкой зрения официального партнера ЧЕ Vivo. Ему поставили 7,9 и 7,7 балла соответственно.

Полузащитник отдал ассист, выиграл 8 единоборств за позицию и заработал на себе 4 нарушения правил. Также среди партнеров по сборной высоко оценили старания Эндре Ботки (7,0/7,3) и Доминика Собослаи (7,2/7,2).

У шотландцев лучшим признали кипера Ангуса Ганна (7,8/7,4).