Вчера сборная Германии смогла вырвать ничью у Швейцарии лишь в конце этого матча (1:1). Автором гола у "бундестима" стал Никлас Фюллькруг, который вышел на замену во втором тайме.

Как сообщает Opta Analyst, 31-летний форвард забил 4 гола, выходя на замену на чемпионате мира и Евро и это больше, чем любой другой европейский игрок. В общем Никлас Фюллькруг отметился 13 забитыми мячами в 19 матчах за сборную.

Добавим, что благодаря этому результату Германия вышла в плей-офф Евро с первого места. В 1/8 финала "бундестим" встретится со сборной, которая займет второе место в группе С.