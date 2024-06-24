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Фюллькруг забил 4 гола на чемпионате мира и Евро, выходя на замену. Это больше, чем любой другой европейский игрок
Настоящий суперсаб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Германии смогла вырвать ничью у Швейцарии лишь в конце этого матча (1:1). Автором гола у "бундестима" стал Никлас Фюллькруг, который вышел на замену во втором тайме.
Как сообщает Opta Analyst, 31-летний форвард забил 4 гола, выходя на замену на чемпионате мира и Евро и это больше, чем любой другой европейский игрок. В общем Никлас Фюллькруг отметился 13 забитыми мячами в 19 матчах за сборную.
Добавим, что благодаря этому результату Германия вышла в плей-офф Евро с первого места. В 1/8 финала "бундестим" встретится со сборной, которая займет второе место в группе С.
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