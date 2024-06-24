Дан Ндойе стал вторым самым молодым автором забитого мяча в Швейцарии, который отличился на Евро

Вчера сборная Швейцарии была близка к победе над Германией, но пропустила гол в конце встречи от Фюллькруга (1:1). Хорошо себя проявил в этом поединке нападающий Дан Ндойе, который не только отметился забитым мячом, но также имел еще несколько возможностей, чтобы сделать дубль в этом матче.

Кроме того, форвард "красных крестов" стал вторым самым молодым автором гола (23 года и 242 дня) в Швейцарии, который отметился Евро. Дан Ндойе уступил лишь Йохану Фонлантену, который в 18 лет и 141 день забил гол сборной Франции на чемпионате Европы 2004.

Добавим, что Швейцария в плей-офф Евро-2024 встретится с командой, которая займет второе место в группе В.