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Дан Ндойе стал вторым самым молодым автором забитого мяча в Швейцарии, который отличился на Евро
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Швейцарии была близка к победе над Германией, но пропустила гол в конце встречи от Фюллькруга (1:1). Хорошо себя проявил в этом поединке нападающий Дан Ндойе, который не только отметился забитым мячом, но также имел еще несколько возможностей, чтобы сделать дубль в этом матче.
Кроме того, форвард "красных крестов" стал вторым самым молодым автором гола (23 года и 242 дня) в Швейцарии, который отметился Евро. Дан Ндойе уступил лишь Йохану Фонлантену, который в 18 лет и 141 день забил гол сборной Франции на чемпионате Европы 2004.
Добавим, что Швейцария в плей-офф Евро-2024 встретится с командой, которая займет второе место в группе В.
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