Нагельсманн: Мы увидим, с кем мы сыграем в 1/8 финала плей-офф

Вчера сборная Германии смогла вырвать ничью у Швейцарии (1:1), что позволило ей занять первое место в группе А. Никлас Фюллькруг, который отличился уже второй раз на этом Евро, забивает за свою команду выходя на замену. Главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн после поединка отметил, что 31-летний форвард сборной играет очень важную роль в команде, даже когда появляется со скамейки запасных.

"Это те моменты, когда он нам действительно нужен, и он находит аргументы для обеих ролей, играя в стартовом составе или выходя со скамейки запасных, так что это и удача, и неудача для него, что он так хорошо справляется с этой ролью. Это был великолепный гол - он дался ему нелегко, этот удар головой, и теперь у него есть еще одна неделя, чтобы выложиться на тренировках. Затем мы увидим, с кем мы сыграем в 1/8 финала плей-офф, и будем готовиться к этому матчу. У нас есть еще два дня на подготовку, возможно, соперник не в восторге от этого, но одна из этих четырех команд должна готовиться только к одной (к нам), а мы должны готовиться к четырем, так что это справедливо. Пусть в субботу победит лучшая команда", - цитирует Нагельсманна Reuters.

Добавим, что сборная Германии 29 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграет с командой, которая займет второе место в группе С.