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Мурат Якин: Мне жаль команду, но игра была невероятной, и мы можем смириться с ничьей
Красные кресты были очень близки к тому, чтобы завершить групповой этап на первом месте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Швейцария была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и переиграть одного из фаворитов турнира, сборную Германии. Впрочем, гол Фюллькруга на последних минутах принес "бундестиму" ничью, а "красные кресты" должны были довольствоваться итоговым вторым местом в группе А. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин после поединка отметил, что он очень доволен тем как играла его команда против соперника.
"Прежде всего, я должен сделать большой комплимент команде. Это была тактическая игра, вы могли видеть, как много мы бегали и как много боролись. Мы могли досадить сопернику своими контрвыпадами. Я очень доволен стилем и манерой, в которой мы играли. Мне жаль команду, но игра была невероятной, и мы можем смириться с ничьей. Италия или Хорватия - приятно думать о подготовке к игре с ними. Сначала мы будем наслаждаться моментом, а потом найдем время, чтобы подготовиться к нашему сопернику", - цитирует Мурата Якина France 24.
Добавим, что Швейцария в 1/8 финала сыграет с командой, которая займет второе место в группе В. Этот матч состоится 29 июня в 19:00 по киевскому времени.
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