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Нападающий Венгрии Барнабаш Варга после вчерашнего столкновения может перенести операцию
Об этом говорится в сообщении его клуба Ференцвароша
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время вчерашнего поединка между Венгрией и Шотландией произошел страшный случай: на 70-й минуте игрок "мадьяр" Барнабаш Варга после столкновения шотландским голкипером упал на газон. Игрок получил повреждения и его вывозили на носилках, прикрывая футболиста занавесами.
Венгерский клуб "Ференцварош", в котором играет Варга, сообщил, что состояние игрока сейчас является стабильным и он находится в больнице в Штутгарте. Футболист во время столкновения получил несколько переломов костей лица и сотрясение мозга. Ему, скорее всего, придется сделать операцию. Тренер сборной Венгрии после матча также отреагировал на ситуацию с Варгой.
"В тот момент я не сразу понял [насколько все серьезно], потом, когда увидел, что игроки вызывают врачей, я начал волноваться. Все очень волновались. Но когда Барни покинул поле, он уже был в сознании. С ним было все в порядке, так что это очень хорошо. Парень здоров. Он может быть недоступен до конца турнира, но самое главное, что он здоров", - цитирует Марко Росси Eurosport.
Добавим, что Барнабаш Варга на этом Евро сыграл три матча и отметился одним забитым мячом.
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