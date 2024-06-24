ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина – Бельгия, закрытие группового этапа ЕВРО и переход к 1/8. Расписание футбола на 24 – 30 июня
График топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
ЕВРО в разгаре, Копа Америка постепенно разгоняется. Форум в Германии проходит очень интересно и результативно. А те, кому мало, имеют возможность догнаться футболом еще и ночью. На этой неделе нас ждет невероятно важный матч между командами Реброва и Тедеско, развязка не только в нашем квартете, но и во всех остальных. И, соответственно, уже следующая стадия чемпионата Европы, она стартует на выходных после небольшого перерыва.
Понедельник, 24 июня
В группе B Испания после двух туров набрала 6 из 6 очков, "Красная Фурия" уже вышла в плей-офф, она возглавляет квартет. Италия – вторая, у нее 3 балла. Албания и Хорватия – на 3 и 4 местах соответственно, у них по 1 зачетному пункту.
- 22:00. Албания – Испания. ЕВРО. Megogo
- 22:00. Хорватия – Италия. ЕВРО. Megogo
Вторник, 25 июня
На Копа Америка вступают в бой представители группы D. А на ЕВРО в квартете D уже успела сложиться интересная ситуация. Нидерланды и Франция расположились на 1 и 2 строчках (по 4 очка), Австрия – третья, у нее 3 пункта, а Польша… А Польша уже вылетела, у нее 0.
- 01:00. Колумбия – Парагвай. Копа Америка. Megogo
- 04:00. Бразилия – Коста-Рика. Копа Америка. Megogo
- 19:00. Нидерланды – Австрия. ЕВРО. Megogo
- 19:00. Франция – Польша. ЕВРО. Megogo
- 22:00. Англия – Словения. ЕВРО. Megogo
- 22:00. Дания – Сербия. ЕВРО. Megogo
Среда, 26 июня
В группе А на Кубке Америки успели сыграть первый тур. Аргентина выиграла, у нее 3 очка, фаворит пока в лидерах. Чили и Перу раскатали ничью, они идут следом, а Канада пока с нулем. Но нас в этот день однозначно больше интересует ЕВРО, ведь играет сборная Украины. В квартете E и у Румынии, и у Бельгии, и у Словакии, и у "сине-желтых" перед 3-м туром – по 3 очка. После развязки с участием нашей команды закроет групповой раунд турнира квартет F. Португалия вышла в плей-офф (6), Турция пока вторая (3), у трудолюбивых чехов и ярких грузин по 1 пункту.
- 01:00. Перу – Канада. Копа Америка. Megogo
- 04:00. Чили – Аргентина. Копа Америка. Megogo
- 19:00. Словакия – Румыния. ЕВРО. Megogo
- 19:00. Украина – Бельгия. ЕВРО. Megogo
- 22:00. Грузия – Португалия. ЕВРО. Megogo
- 22:00. Чехия – Турция. ЕВРО. Megogo
Четверг, 27 июня
Без ЕВРО. Здесь вариант либо передохнуть, либо включать футбол в час ночи и четыре утра соответственно.
- 01:00. Эквадор – Ямайка. Копа Америка. Megogo
- 04:00. Венесуэла – Мексика. Копа Америка. Megogo
Пятница, 28 июня
Опять без чемпионата Европы. Второй тур проведут в группе C на Копа Америка.
- 01:00. Панама – США. Копа Америка. Megogo
- 04:00. Уругвай – Боливия. Копа Америка. Megogo
Суббота, 29 июня
Ура, ЕВРО возвращается. На момент написания материала (утро понедельника) пары 1/8 финала еще сформированы не до конца.
- 01:00. Колумбия – Коста-Рика. Копа Америка. Megogo
- 04:00. Парагвай – Бразилия. Копа Америка. Megogo
- 19:00. Швейцария – 2B. ЕВРО, 1/8 финала. Megogo
- 22:00. Германия – 2C. ЕВРО, 1/8 финала. Megogo
Воскресенье, 30 июня
Отметим, что этап 1/8-й растянется на 4 дня: суббота, воскресенье, понедельник, вторник.
- 03:00. Аргентина – Перу. Копа Америка. Megogo
- 03:00. Канада – Чили. Копа Америка. Megogo
- 19:00. 1C – 3D/3E/3F. ЕВРО, 1/8 финала. Megogo
- 22:00. Испания – 3A/3D/3E/3F. ЕВРО, 1/8 финала. Megogo
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