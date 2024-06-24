Украина – Бельгия, закрытие группового этапа ЕВРО и переход к 1/8. Расписание футбола на 24 – 30 июня

ЕВРО в разгаре, Копа Америка постепенно разгоняется. Форум в Германии проходит очень интересно и результативно. А те, кому мало, имеют возможность догнаться футболом еще и ночью. На этой неделе нас ждет невероятно важный матч между командами Реброва и Тедеско, развязка не только в нашем квартете, но и во всех остальных. И, соответственно, уже следующая стадия чемпионата Европы, она стартует на выходных после небольшого перерыва.

Понедельник, 24 июня

В группе B Испания после двух туров набрала 6 из 6 очков, "Красная Фурия" уже вышла в плей-офф, она возглавляет квартет. Италия – вторая, у нее 3 балла. Албания и Хорватия – на 3 и 4 местах соответственно, у них по 1 зачетному пункту.

22:00. Албания – Испания. ЕВРО. Megogo

22:00. Хорватия – Италия. ЕВРО. Megogo

Вторник, 25 июня

На Копа Америка вступают в бой представители группы D. А на ЕВРО в квартете D уже успела сложиться интересная ситуация. Нидерланды и Франция расположились на 1 и 2 строчках (по 4 очка), Австрия – третья, у нее 3 пункта, а Польша… А Польша уже вылетела, у нее 0.

01:00. Колумбия – Парагвай. Копа Америка. Megogo

04:00. Бразилия – Коста-Рика. Копа Америка. Megogo

19:00. Нидерланды – Австрия. ЕВРО. Megogo

19:00. Франция – Польша. ЕВРО. Megogo

22:00. Англия – Словения. ЕВРО. Megogo

22:00. Дания – Сербия. ЕВРО. Megogo

Среда, 26 июня

В группе А на Кубке Америки успели сыграть первый тур. Аргентина выиграла, у нее 3 очка, фаворит пока в лидерах. Чили и Перу раскатали ничью, они идут следом, а Канада пока с нулем. Но нас в этот день однозначно больше интересует ЕВРО, ведь играет сборная Украины. В квартете E и у Румынии, и у Бельгии, и у Словакии, и у "сине-желтых" перед 3-м туром – по 3 очка. После развязки с участием нашей команды закроет групповой раунд турнира квартет F. Португалия вышла в плей-офф (6), Турция пока вторая (3), у трудолюбивых чехов и ярких грузин по 1 пункту.

01:00. Перу – Канада. Копа Америка. Megogo

04:00. Чили – Аргентина. Копа Америка. Megogo

19:00. Словакия – Румыния. ЕВРО. Megogo

19:00. Украина – Бельгия. ЕВРО. Megogo

22:00. Грузия – Португалия. ЕВРО. Megogo

22:00. Чехия – Турция. ЕВРО. Megogo

Четверг, 27 июня

Без ЕВРО. Здесь вариант либо передохнуть, либо включать футбол в час ночи и четыре утра соответственно.

01:00. Эквадор – Ямайка. Копа Америка. Megogo

04:00. Венесуэла – Мексика. Копа Америка. Megogo

Пятница, 28 июня

Опять без чемпионата Европы. Второй тур проведут в группе C на Копа Америка.

01:00. Панама – США. Копа Америка. Megogo

04:00. Уругвай – Боливия. Копа Америка. Megogo

Суббота, 29 июня

Ура, ЕВРО возвращается. На момент написания материала (утро понедельника) пары 1/8 финала еще сформированы не до конца.

01:00. Колумбия – Коста-Рика. Копа Америка. Megogo

04:00. Парагвай – Бразилия. Копа Америка. Megogo

19:00. Швейцария – 2B. ЕВРО, 1/8 финала. Megogo

22:00. Германия – 2C. ЕВРО, 1/8 финала. Megogo

Воскресенье, 30 июня

Отметим, что этап 1/8-й растянется на 4 дня: суббота, воскресенье, понедельник, вторник.