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Рюдигер из-за травмы рискует пропустить первый матч своей сборной в плей-офф
Нагельсманн может остаться на следующую игру сразу без двух основных центрбеков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Рюдигер отыграл полный матч, когда хозяева турнира сыграли вничью 1:1 со Швейцарией и возглавили группу А. 31-летний защитник мадридского "Реала" является ключевым игроком для Юлиана Нагельсманна и сыграл каждую минуту во всех трех поединках. Главный тренер сборной Германии после вчерашнего поединка отметил, что его участие в матче 1/8 финала остается под вопросом.
"У него небольшие проблемы с бедром. Посмотрим, что с ним. Надеюсь, ничего серьезного. Посмотрим. Это может быть довольно проблематично", - цитирует Нагельсманна The Athletic.
Добавим, что Джонатан Та пропустит первую игру своей сборной в плей-офф из-за перебора желтых карточек. Германия следующий свой матч сыграет 29 июня против команды, которая займет второе место в группе С.
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