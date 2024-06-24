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Забарный: Бельгия - хорошая команда, но мы будем отталкиваться от своей игры
Фокус - на своём выступлении
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями перед поединком третьего тура чемпионата Европы-2024 против Бельгии.
"Бельгия - хорошая команда, которая имеет качественных футболистов впереди. Очень сильные их стороны - это дриблинг, они много обыгрывают (соперников - прим.), много бьют.
Но я считаю, что мы будем отталкиваться от своей игры. Конечно, будем подстраиваться, но надо не забывать о своей игре и за счет чего нам создавать собственные моменты. Для меня этот матч... надо играть только на победу", - сказал Илья в эфире Youtube-канала УАФ.
Напомним, что матч Украина - Бельгия состоится 26 июня, в 19:00 по Киеву.
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