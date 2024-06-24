Забарный: Бельгия - хорошая команда, но мы будем отталкиваться от своей игры

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями перед поединком третьего тура чемпионата Европы-2024 против Бельгии.

"Бельгия - хорошая команда, которая имеет качественных футболистов впереди. Очень сильные их стороны - это дриблинг, они много обыгрывают (соперников - прим.), много бьют.

Но я считаю, что мы будем отталкиваться от своей игры. Конечно, будем подстраиваться, но надо не забывать о своей игре и за счет чего нам создавать собственные моменты. Для меня этот матч... надо играть только на победу", - сказал Илья в эфире Youtube-канала УАФ.