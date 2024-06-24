Собослаи призывает УЕФА изменить свои протоколы оказания помощи после инцидента с Барнабашем Варгой

Вчера во время поединка между Венгрией и Шотландией случился ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга. Форварду некоторое время оказывали помощь на поле, после чего его вывезли со стадиона, прикрывая игрока занавесами. Капитан венгров Доминик Собослаи выразил свое разочарование тем, что медицинский персонал не может выбежать на поле без разрешения арбитра Факундо Тельо.

"Это выглядело плохо, это было плохо, он чувствовал себя плохо. Я бы никому такого не пожелал. Я был одним из первых, кто там оказался. Я не понимаю, как сработал протокол, что парамедики не могут бежать или занести носилки. Я вообще не знаю, как работает протокол. Я не знаю, как это работает, но если наш врач говорит, что нам нужно немедленно [пойти] к кому-то, кто поможет, то я не думаю, что они должны идти пешком. Это не мое решение, но я думаю, что нам нужно что-то изменить [в протоколах], чтобы даже если кто-то лежит на земле, и вы видите, что это было сильное падение, просто идите туда, даже если судья говорит не входить. Просто заходите. И если ты видишь, что ничего серьезного, тогда ты можешь просто уйти с поля и все. Каждая секунда может очень помочь в таких ситуациях", - цитирует Доминика Собослаи Metro.

Добавим, что Барнабаш Варга находится сейчас в стабильном состоянии в больнице Штутгарта. У игрока диагностировали сотрясение мозга и переломы нескольких костей лица.