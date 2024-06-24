Росси о победе над Шотландией: Мы, возможно, поедем домой в любом случае, но по крайней мере у нас есть три очка

Вчера Венгрия смогла вырвать победу у Шотландии, забив в последней минуте добавленного времени (1:0). Главный тренер венгров Марко Росси после поединка отметил, что последняя игра на групповом этапе выдалась для его команды очень сложной.

"Шотландская команда больше владела мячом, особенно в первом тайме. Во втором было более ровно, начиная с 70-й минуты. Однако, у нас было больше моментов. Я не думаю, что мы не заслуживали результата. Я был бы очень разочарован, если бы мы уехали домой без очков. Мы, возможно, поедем домой в любом случае, но по крайней мере у нас есть три очка. Мы можем сожалеть лишь о первом тайме игры со Швейцарией. С Германией мы можем позволить себе проиграть в два мяча. Нам не повезло в решающие моменты. Теперь госпожа Фортуна наконец-то посмотрела на нас, потому что раньше она даже не смотрела в нашу сторону", - цитирует Марко Росси M4 Sport.

Добавим, что сборная Венгрии с тремя очками в итоге заняла третье место в группе А и имеет еще теоретические шансы на попадание в плей-офф Евро-2024.