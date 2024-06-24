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Хорватия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Хорватия - Италия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Изначально было ясно, что в группе В будет острая борьба с серьезной опасностью вылета как минимум одной из статусных сборных. И все же Хорватия и Италия не ожидали подойти к очному матчу в третьем туре в таком плохом настроении, с такой нервозностью, с такой неуверенностью в своих силах. Кто сумеет преодолеть эти неприятные ощущения и добыть нужный результат?
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Чемпионат Европы-2024
Группа В. Третий тур
24 июня. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
Хорватия - Италия
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
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