Хорватия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Изначально было ясно, что в группе В будет острая борьба с серьезной опасностью вылета как минимум одной из статусных сборных. И все же Хорватия и Италия не ожидали подойти к очному матчу в третьем туре в таком плохом настроении, с такой нервозностью, с такой неуверенностью в своих силах. Кто сумеет преодолеть эти неприятные ощущения и добыть нужный результат?

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Чемпионат Европы-2024

Группа В. Третий тур

24 июня. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)