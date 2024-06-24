Стив Кларк о поражении от Венгрии: Не было никакой разницы между двумя командами

Сборная Шотландии стала второй командой, которая официально прекратила свое участие на Евро-2024 после Польши. Подопечные Стива Кларка вчера уступили с минимальным счетом (0:1) венграм, где в конце встречи забил Кевин Чобот. Главный тренер шотландцев после матча отметил, что судьи не назначили 100-процентный пенальти в ворота "мадьяров", когда Вилли Орбан сбил в собственной штрафной площадке Армстронга.

"У меня есть другие слова, но я не хочу их использовать. Возможно, было бы лучше поехать на чемпионат Европы с европейскими арбитрами, но VAR был европейским, но какой смысл иметь VAR, если вы не вызываете арбитра?! После такого поражения нам нужно время, чтобы пережить его. Мы играли с очень хорошим соперником и уже через полчаса знали, что дело дойдет до конца. Мы открылись в конце и, к сожалению, не смогли пройти дальше. Не было никакой разницы между двумя командами", - цитирует Стива Кларка M4 Sport.

Добавим, что Шотландия в итоге заняла последнее место в группе А, получив лишь одно очко со Швейцарией.