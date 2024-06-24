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Кевин Чобот стал автором самого позднего гола, забитого в матче чемпионата Европы без учета экстратайма
На этом турнире немало голов было забито после 90-й минуты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера игрок сборной Венгрии Кевин Чобот вырвал победу для своей сборной, забив гол шотландцам на 90+10-й минуте встречи. Это уже стал восьмой забитый мяч после 90-й минуты матча на Евро-2024.
Кроме того, это стал самым поздним голом, забитым в матче чемпионата Европы (без учета экстра тайма). Кевин Чобот отличился на 99 минуте и 32 секунде матча против "Тартановой армии".
Добавим, что благодаря этой победе Венгрия завершила групповой этап на третьем месте в группе А, имея в своем активе три очка. "Мадьяры" еще имеют теоретические шансы на выход в плей-офф, если две другие сборные, которые займут третье место, будут иметь худшие показатели, чем у них.
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