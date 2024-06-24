Кевин Чобот стал автором самого позднего гола, забитого в матче чемпионата Европы без учета экстратайма

Вчера игрок сборной Венгрии Кевин Чобот вырвал победу для своей сборной, забив гол шотландцам на 90+10-й минуте встречи. Это уже стал восьмой забитый мяч после 90-й минуты матча на Евро-2024.

Кроме того, это стал самым поздним голом, забитым в матче чемпионата Европы (без учета экстра тайма). Кевин Чобот отличился на 99 минуте и 32 секунде матча против "Тартановой армии".

Добавим, что благодаря этой победе Венгрия завершила групповой этап на третьем месте в группе А, имея в своем активе три очка. "Мадьяры" еще имеют теоретические шансы на выход в плей-офф, если две другие сборные, которые займут третье место, будут иметь худшие показатели, чем у них.