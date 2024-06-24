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Венгрия прервала свою серию из восьми матчей без побед на чемпионате Европы
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Венгрии добыла важные три очка, переиграв шотландцев с минимальным счетом 1:0. Благодаря этой победе команда смогла завершить групповой этап на третьем месте.
Кроме того, Венгрия прервала свою серию из восьми матчей без побед (4 ничьи и 4 поражения) на чемпионате Европы. До этого последний раз "мадьяры" выигрывали на Евро в 2016 году, переиграв тогда Австрию со счетом 2:0.
Добавим, что Венгрия еще имеет шансы на выход в 1/8 финала Евро-2024, если по дополнительным показателям будет лучше других команд, которые займут третье место.
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