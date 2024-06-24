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Спаллетти накануне игры с Хорватией: Было бы огромной ошибкой выходить на поле с мыслью, что ничьей достаточно для прохождения дальше
Сегодня решится судьба второго места в группе B
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре в группе В встретятся Италия и Хорватия. "Скуадра Адзурра" находится сейчас на втором месте и если подопечные Лучано Спаллетти не проиграют в этом поединке, то окончательно выйдут в плей-офф.
"Было бы огромной ошибкой выходить на поле с мыслью, что ничьей достаточно для прохождения дальше. Я ожидаю, что Хорватия будет играть по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. По ходу игры им нужно будет превратить ее в битву. Они очень сильны технически и в контроле мяча", - цитирует Лучано Спаллетти Foot Italia.
Добавим, что матч между этими командами состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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