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Дания - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник состоится матч 3-го тура группового этапа Евро между сборными Дании и Сербии. Обе команды сохраняют шансы на проход в плей-офф, однако многое зависит еще от результата в параллельной игре между Англией и Словенией.
В первых турах Дания сыграла вничью со словенцами (1:1) и англичанами (1:1). Сербия в матче с Англией проиграла (0:1), а в поединке со Словенией вырвала ничью на последней секунде (1:1).
Матч пройдет на "Арене Мюнхен" во вторник, 25-го июня. Начало - в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 2.
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