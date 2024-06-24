Дания - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро

Во вторник состоится матч 3-го тура группового этапа Евро между сборными Дании и Сербии. Обе команды сохраняют шансы на проход в плей-офф, однако многое зависит еще от результата в параллельной игре между Англией и Словенией.

В первых турах Дания сыграла вничью со словенцами (1:1) и англичанами (1:1). Сербия в матче с Англией проиграла (0:1), а в поединке со Словенией вырвала ничью на последней секунде (1:1).

Матч пройдет на "Арене Мюнхен" во вторник, 25-го июня. Начало - в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 2.