Степаненко - о матче с Бельгией: Все готовятся к этому финалу

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против Бельгии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

"Мы уже начали готовиться непосредственно к матчу с Бельгией. Понимаем, что у них много хороших индивидуально игроков. Но только командной работой, правильными тактическими действиями — только так можно остановить эту команду.

Думаю, матч со Словакией показал, что если все хотят выиграть, все работают, то любая команда будет иметь с нами огромные проблемы. Все готовятся, настраиваются. Готовятся к этому финалу", — сказал Степаненко во время пресс-конференции.