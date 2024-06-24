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Степаненко - о матче с Бельгией: Все готовятся к этому финалу
Мотивации не занимать
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против Бельгии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.
"Мы уже начали готовиться непосредственно к матчу с Бельгией. Понимаем, что у них много хороших индивидуально игроков. Но только командной работой, правильными тактическими действиями — только так можно остановить эту команду.
Думаю, матч со Словакией показал, что если все хотят выиграть, все работают, то любая команда будет иметь с нами огромные проблемы. Все готовятся, настраиваются. Готовятся к этому финалу", — сказал Степаненко во время пресс-конференции.
Напомним, поединок между Украиной и Бельгией состоится 26 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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