Златко Далич перед игрой с Италией: Мы должны выиграть, любой другой результат отправит нас домой

Сборная Хорватии находится в шаге от того, чтобы покинуть Евро-2024 уже после группового этапа. Команда Златко Далича имеет одно очко перед последним туром против сборной Италии. Главный тренер "шашечных" сказал, что его подопечные должны обыграть итальянцев, чтобы продолжить борьбу на этом турнире в плей-офф.

"Мы должны выиграть, любой другой результат отправит нас домой. Мы не хотим ехать домой так рано. Мы постараемся не дать им сыграть вничью. Мы постараемся оставаться расслабленными, чтобы не потерять хладнокровие, не потерять голову и не позволить оппонентам взять верх над нами. Да, есть давление. Это связано с результатами, которые мы имели до сих пор, а также с тысячами болельщиков, которые приехали и приедут в Лейпциг. Поэтому на нас давят, чтобы мы вызвали улыбку на их лицах, пытаясь получить хороший результат для нашей страны. Мы должны показать свой настоящий уровень. Поэтому с самого начала мы должны попытаться исправить ситуацию", - цитирует Златко Далича bein Sports.

Добавим, что поединок между Италией и Хорватией состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге.