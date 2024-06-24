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Силвиньо о сегодняшнем матче с Испанией: Мы выйдем на поле, чтобы победить. Невозможно подготовить матч на ничью
Красно-черные еще имеют теоретические шансы на выход из группы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре группы В сыграют сегодня между собой Албания и Испания. Подопечных Силвиньо считали аутсайдером в группе-смерти, где еще присутствуют Италия и Хорватия, однако они еще сохраняют шансы на то, чтобы попасть в плей-офф Евро-2024. Главный тренер албанцев перед матчем с испанцами заявил, что его команда планирует получить в этом поединке три очка.
"Мне очень приятно играть этот матч. Это большой опыт для меня, он очень важен в моей жизни. Это судьба. Это будет незабываемый день. Дойти до третьего матча живым в группе смерти - это невероятно. Вторая команда Испании может сыграть в финале чемпионата Европы и в качестве фаворита. Это очень организованная команда, они очень хорошо прессингуют. Это лучшая команда в группе. Великолепная команда. Любой план направлен на победу. Мы выйдем на поле, чтобы победить. Невозможно подготовить матч на ничью. Мы должны отдать все, что имеем, чтобы пройти через это. Если мы сыграем в свою лучшую игру, это может произойти. Мы уже счастливы, но хотим большего", - цитирует Силвиньо Marca.
Добавим, что поединок между этими сборными состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени в Дюссельдорфе.
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