Франция — Польша. Где и когда смотреть битву Мбаппе против Левандовского на Евро-2024

Франция в решающем для себя матче группы встретится с Польшей — первой командой на Евро, потерявшей все шансы на плей-офф.

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В первых двух турах обе сборные страдали от травм своих лидеров, но ожидается, что на сей раз Мбаппе будет в старте, хоть и в защитной маске, а Левандовский сможет обойтись без уколов.

У Франции одна из лучших оборон на этом Евро, они еще не пропускали. Польша, в свою очередь, атакует лучше, чем при предыдущих тренерах, но Нидерланды ей забили дважды, а Австрия — трижды. Как они собираются держать Мбаппе? И собираются ли?

Ответы мы узнаем во вторник , 25 июня , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 19:00 по Киеву.

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