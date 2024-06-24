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Франция — Польша. Где и когда смотреть битву Мбаппе против Левандовского на Евро-2024
Франция — Польша: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Франция в решающем для себя матче группы встретится с Польшей — первой командой на Евро, потерявшей все шансы на плей-офф.
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В первых двух турах обе сборные страдали от травм своих лидеров, но ожидается, что на сей раз Мбаппе будет в старте, хоть и в защитной маске, а Левандовский сможет обойтись без уколов.
У Франции одна из лучших оборон на этом Евро, они еще не пропускали. Польша, в свою очередь, атакует лучше, чем при предыдущих тренерах, но Нидерланды ей забили дважды, а Австрия — трижды. Как они собираются держать Мбаппе? И собираются ли?
Ответы мы узнаем во вторник, 25 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 19:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Польша с помощь текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
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