Луис де ла Фуэнте перед игрой с Албанией: Мы сосредоточены только на победе, потому что хотим побеждать в каждом матче

Испания стала первой сборной, которая выиграла свою группу и одновременно обеспечила себе место в плей-офф. Несмотря на это, главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте перед матчем с албанцами отметил, что его команда не собирается почивать на лаврах и отсутствие Родри из-за перебора желтых карточек не скажется на игре подопечных.

"Мы сосредоточены лишь на победе, потому что хотим побеждать в каждом матче. Мы хотим выставить на поле то, что мы считаем лучшим. Мы полностью уверены в наших 26 игроках. У каждого из них есть шанс сыграть здесь на высоком уровне, поэтому я очень спокоен за это. Хорошая новость заключается в том, что есть огромное пространство для совершенствования, возможно, бесконечное, а возможно, есть какой-то предел. Это то, что заставляет нас чувствовать себя очень оптимистично", - цитирует Луиса де ла Фуэнте bein Sports.

Добавим, что поединок между Испанией и Албанией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в Дюссельдорфе.