ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис де ла Фуэнте перед игрой с Албанией: Мы сосредоточены только на победе, потому что хотим побеждать в каждом матче
Испанский тренер также не сможет рассчитывать на одного из ключевых игроков команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испания стала первой сборной, которая выиграла свою группу и одновременно обеспечила себе место в плей-офф. Несмотря на это, главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте перед матчем с албанцами отметил, что его команда не собирается почивать на лаврах и отсутствие Родри из-за перебора желтых карточек не скажется на игре подопечных.
"Мы сосредоточены лишь на победе, потому что хотим побеждать в каждом матче. Мы хотим выставить на поле то, что мы считаем лучшим. Мы полностью уверены в наших 26 игроках. У каждого из них есть шанс сыграть здесь на высоком уровне, поэтому я очень спокоен за это. Хорошая новость заключается в том, что есть огромное пространство для совершенствования, возможно, бесконечное, а возможно, есть какой-то предел. Это то, что заставляет нас чувствовать себя очень оптимистично", - цитирует Луиса де ла Фуэнте bein Sports.
Добавим, что поединок между Испанией и Албанией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в Дюссельдорфе.
Популярное сейчас
- Украина – Бельгия, закрытие группового этапа ЕВРО и переход к 1/8. Расписание футбола на 24 – 30 июня
- Агробизнес подписал экс-голкипера Карпат и других клубов УПЛ - он год нигде не играл
- Германия выиграла группу, Шотландия вылетела, Динамо вышло из отпуска. Главные новости за 23 июня
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО