Рангник поделился своими мыслями о матче Евро-2024 против Нидерландов

Ральф Рангник, тренер сборной Австрии, высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Нидерландов.

"Успех в матче против Польши придал нам уверенности. Тогда все болельщики ожидали от нас победы. Теперь мы хотим сделать это против Нидерландов во вторник. Нам нужно по крайней мере еще одно очко".