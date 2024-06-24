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Рангник поделился своими мыслями о матче Евро-2024 против Нидерландов
Победа в матче против Польши добавила нам уверенности (с
Getty Images/Global Images Ukraine
Ральф Рангник, тренер сборной Австрии, высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Нидерландов.
"Успех в матче против Польши придал нам уверенности. Тогда все болельщики ожидали от нас победы. Теперь мы хотим сделать это против Нидерландов во вторник. Нам нужно по крайней мере еще одно очко".
Напомним, что матч Нидерланды - Австрия состоится 25 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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