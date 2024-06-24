Саутгейт делает ставку на Галлахера, а не на Александера-Арнольда в финальной игре группового этапа Евро-2024

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, вероятно, завершит свой эксперимент с полузащитой сборной Англии.

Специалист хочет заменить Трента Александера-Арнольда на Конора Галлахера в финальной игре группового этапа Евро-2024 против Словении.

Полузащитник "Челси" Галлахер уже дважды выходил на замену Александера-Арнольда в первых двух поединках национальной команды. А по информации издания "The Athletic", именно он выйдет в стартовом составе завтра, 25 июня.