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Англия – Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Магия от Беньямина Шешко или хладнокровный расчет Кейна?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный нападающий словенцев Беньямин Шешко показал очень хороший футбол в своих матчах на этом Евро, впрочем, до сих пор не отметился голом. Кажется, что иногда ему просто нагло не везет.
Сможет ли он проявить себя на полную и вывести свою команду из группы? Или все-таки класс Англии во главе с Гарри Кейном сыграет ключевую роль в матче?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 25 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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