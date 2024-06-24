Англия – Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Главный нападающий словенцев Беньямин Шешко показал очень хороший футбол в своих матчах на этом Евро, впрочем, до сих пор не отметился голом. Кажется, что иногда ему просто нагло не везет.

Сможет ли он проявить себя на полную и вывести свою команду из группы? Или все-таки класс Англии во главе с Гарри Кейном сыграет ключевую роль в матче?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 25 июня.

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