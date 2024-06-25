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Англия – Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Когда нужно решать вопрос здесь и сейчас
Getty Images / Global Images Ukraine
Команде Гарета Саутгейта сегодня предстоит сыграть решающий матч группового этапа и только победа здесь сможет обеспечить им первую строчку. Это если думать, что в параллельном матче выиграет Дания.
То есть давление присутствует, а после таких первых двух матчей оно только усиливается. Что покажет нам сборная Англии в момент, когда результат будет давить сильнее, чем обычно?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 25 июня.
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Евро-2024. Группа С. 3-й тур
25 июня. 22:00. Кельн. "Рейн Энерги Штадион"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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