Англия – Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Команде Гарета Саутгейта сегодня предстоит сыграть решающий матч группового этапа и только победа здесь сможет обеспечить им первую строчку. Это если думать, что в параллельном матче выиграет Дания.

То есть давление присутствует, а после таких первых двух матчей оно только усиливается. Что покажет нам сборная Англии в момент, когда результат будет давить сильнее, чем обычно?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 25 июня.

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25 июня. 22:00. Кельн. "Рейн Энерги Штадион"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

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