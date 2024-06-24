Тренер сборной Дании - о матче против Сербии: Это поединок 50 на 50

Каспер Хьюлманд, тренер сборной Дании, поделился своими мыслями о матче группового этапа Евро-2024 против Сербии.

"Это поединок 50 на 50. Есть фазы игры, в которых Сербия действительно хороша. Они хорошо играют, мы должны свести к минимуму их возможности для навесов и розыгрышей. Как и в матче с Англией, мы должны много времени владеть мячом".