Стойкович - о матче против Дании: С ними нетрудно справиться, и наша цель - победить их

Тренер сборной Сербии Драган Стойкович выступил на пресс-конференции накануне матча группового этапа Евро-2024 против Дании.

"Датчане - хорошая команда, высококлассные игроки, постоянные участники крупных соревнований. Но с ними нетрудно справиться, и наша цель - победить их. Это будет непросто, но у нас есть шанс решать свою судьбу.

Мы смотрели игры Дании против Словении и Англии и проанализировали их. Мы сделаем все и оставим на поле последнюю каплю пота. Победа - это единственный вариант для нас".