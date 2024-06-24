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Стойкович - о матче против Дании: С ними нетрудно справиться, и наша цель - победить их
Тренер ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Сербии Драган Стойкович выступил на пресс-конференции накануне матча группового этапа Евро-2024 против Дании.
"Датчане - хорошая команда, высококлассные игроки, постоянные участники крупных соревнований. Но с ними нетрудно справиться, и наша цель - победить их. Это будет непросто, но у нас есть шанс решать свою судьбу.
Мы смотрели игры Дании против Словении и Англии и проанализировали их. Мы сделаем все и оставим на поле последнюю каплю пота. Победа - это единственный вариант для нас".
Старт матча между сборными Сербии и Дании - 25 июня в 22:00 по киевскому времени.
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