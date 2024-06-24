Отец Варги рассказал о состоянии здоровья нападающего сборной Венгрии

Во время поединка между Шотландией и Венгрией (0:1) случился ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга.

Сегодня, 24 июня, отец футболиста сообщил о состоянии игрока:

"Мы с женой ждем новостей от девушки моего сына. Его уже прооперировали, и он пришел в сознание. Девушка Варга будет сообщать новости о его состоянии по необходимости. Пока что неизвестно, когда его выпишут из больницы в Штутгарте и сколько времени он пропустит".