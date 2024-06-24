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Отец Варги рассказал о состоянии здоровья нападающего сборной Венгрии
Пока что неизвестно, когда его выпишут из больницы (с)
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во время поединка между Шотландией и Венгрией (0:1) случился ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга.
Сегодня, 24 июня, отец футболиста сообщил о состоянии игрока:
"Мы с женой ждем новостей от девушки моего сына. Его уже прооперировали, и он пришел в сознание. Девушка Варга будет сообщать новости о его состоянии по необходимости. Пока что неизвестно, когда его выпишут из больницы в Штутгарте и сколько времени он пропустит".
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