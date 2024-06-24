Тренер сборной Польши: Мы сыграем против Франции лучшим составом

Михал Пробеж, тренер сборной Польши, высказался о соперниках в групповом этапе Евро-2024.

"Мы сыграем против Франции лучшим составом. Эта игра будет полезной для нас в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА.

Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли, но я не изменю своей стратегии. Я начал эту работу девять месяцев назад. Мы уже сделали некоторые изменения, но нам нужно больше времени. Я считаю, что у нас есть прочный фундамент, и мы можем его развивать. Также большое спасибо всем нашим поклонникам, которые прекрасно поддерживали нас здесь".