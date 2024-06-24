Дешам: Очевидно, что для победы нужно забивать голы

Дидье Дешам, тренер сборной Франции, высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Польши.

"Есть много положительных моментов, но очевидно, что для победы нужно забивать голы. Мы будем смотреть на это и надеемся играть как можно лучше, чтобы выполнить нашу цель - пройти в следующий раунд".