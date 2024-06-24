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Дешам: Очевидно, что для победы нужно забивать голы
Специалист высказался о предстоящем матче Евро-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам, тренер сборной Франции, высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Польши.
"Есть много положительных моментов, но очевидно, что для победы нужно забивать голы. Мы будем смотреть на это и надеемся играть как можно лучше, чтобы выполнить нашу цель - пройти в следующий раунд".
Напомним, что матч Франция - Польша состоится 25 июня в 19:00 по киевскому времени.
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